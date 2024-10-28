حرب تسريبات الكرة الذهبية.. فينيسيوس أم رودري؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: تتجه أنظار العالم صوب باريس الليلة لمتابعة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، وكالعادة بلغت "حرب التسريبات" ذروتها قبل الكشف عن النجم الذي سيتربع على عرش الكرة العالمية في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فقد شارك صحفي برتغالي وثيقة على حسابه في منصة إكس يعتقد أنها لقائمة تضم 12 نجم كرة قدم تم تسريبها وتتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل نجم في جائزة الكرة الذهبية قبل حفل الإعلان عن الجائزة مساء اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

القائمون على الجائزة وكذلك وسائل الإعلام، بل والجماهير يرون أن التسريب يقتل عنصر المفاجأة في حفل الليلة، واشتعل الجدل حول هوية المسرب، وإن كان منظمو الجائزة أنفسهم، ولكنه أمر معتاد على أي حال، وخلال الساعات والأيام الماضية تم تسريب أو الإيحاء بتسريب القائمة المتوجة، واللافت أن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية وفقاً للتسريب هو فينيسيوس جونيور نجم الريال والبرازيل، وفي تسريب آخر رودري نجم اسبانيا ومان سيتي.

وكتب الصحفي البرتغالي: "إن كانت هذه فعلاً تسريباً لقائمة الكرة الذهبية، ما الذي يفسر احتلال هالاند المركز السادس؟ فينيسيوس جونيور استحق فعلاً لقب الأفضل في العالم، وفقاً لهذا التسريب".

وكان نجم مانشستر سيتي النرويجي حل وصيفاً للأرجنتيني ليونيل ميسي في 2023 وسجل الموسم الماضي 38 هدفاً في 45 مباراة.

ويظهر في القائمة نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الأول بـ630 نقطة متفوقاً بـ54 نقطة على وصيفه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رودري (576 نقطة للاعب الوسط الإسباني ).

وفي المركز الثالث الإنكليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد بـ422 نقطة يليه زميله الجديد الفرنسي كيليان مبابي بـ317 نقطة وفي المركز الخامس الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بـ201 نقطة ثم نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند بـ195 نقطة.

وجاء الصاعد الواعد لامين يامال بطل يورو 2024 في المركز السابع بـ128 نقطة يليه ثامناً نجم مانشستر سيتي الإنجليزي فيل فودن بـ29 نقطة وتاسعاً نجم برشلونة الجديد داني أولمو بـ25 نقطة وفي المركز العاشر الألماني فلوريان فيرتز نجم بايرليفركوزن بطل البوندسليغا بـ24 نقطة.

في المركز الـ11 والـ12يظهر داني كارفخال (17 نقطة) والألماني أنتوني روديغر دون كشف عدد النقاط التي حصل عليها في صورة الوثيقة المسربة.