"الثامن تاريخياً".. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.

ونجح صلاح في إحراز هدف التعادل للريدز، في مرمى أرسنال، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 163 هدفاً، متخطياً جيرمين ديفو لاعب توتنهام السابق صاحب الـ 162 هدفاً ومتساوياً مع روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف، في المركز الخامس بجدول ترتيب الهدافين.

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