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"الأصغر في التاريخ".. بوكايو ساكا يسجل رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا، تألقه رفقة فريق أرسنال، خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات.

ونجح ساكا في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى فريق ، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة .

وبهذا الهدف وصل ساكا، إلى الهدف رقم 50 رفقة الجانرز، في بطولة الدوري الإنجليزي، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل 50 هدف في الدوري الإنجليزي، بعمر 23 عاماً و 52 يوماً.

ويذكر أن الشوط الأول، بين فريق ليفربول وأرسنال، انتهى بتقدم الجانرز بنتيجة 2-1.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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