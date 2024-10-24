الامارات | بث حصري لـ"ديربي إيطاليا" بين إنتر ميلان ويوفنتوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "ستارزبلاي" STARZPLAY ، عن بثها حصرياً المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، المعروفة باسم "ديربي إيطاليا"، يوم الأحد 27 أكتوبر عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وقالت منصة خدمات مشاهدة الفيديو في بيان لها أنها "نجحت في تعزيز مكانتها، كوجهة البث الرائدة لمحبي الرياضة في المنطقة، وذلك مع حصولها على حقوق البث الحصرية لمجموعة متنوعة من الأحداث الكبرى التي تلبي مختلف الأذواق. كما تلتزم المنصة بتقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الرياضي عالي الجودة، ما يضمن تجربة مشاهدة لا مثيل لها".