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الامارات | بث حصري لـ"ديربي إيطاليا" بين إنتر ميلان ويوفنتوس

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دبي-الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث حصري لـ"ديربي إيطاليا" بين إنتر ميلان ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "ستارزبلاي" STARZPLAY ، عن بثها حصرياً المباراة المرتقبة بين إنتر ميلان ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة من لكرة القدم، المعروفة باسم "ديربي إيطاليا"، يوم الأحد 27 أكتوبر عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وقالت منصة خدمات مشاهدة الفيديو في بيان لها أنها "نجحت في تعزيز مكانتها، كوجهة البث الرائدة لمحبي في المنطقة، وذلك مع حصولها على حقوق البث الحصرية لمجموعة متنوعة من الأحداث الكبرى التي تلبي مختلف الأذواق. كما تلتزم المنصة بتقديم مجموعة متنوعة من المحتوى الرياضي عالي الجودة، ما يضمن تجربة مشاهدة لا مثيل لها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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