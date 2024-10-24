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الأمور تبتعد.. تطورات في مصير محمد صلاح مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

خرج المحترف المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، مستبدلا في الدقيقة 63 من مباراة لايبزيج التي أقيمت مساء أمس، في ، وانتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خروج صلاح من المباراة مبكرا، بالاتفاق مع أرني سلوت المدير الفني للفريق، بغرض الراحة استعدادا لمباراة أرسنال المقبلة.

وقال المصدر مفاوضات التجديد مع ليفربول: "دار حديث بين صلاح والنادي خلال الساعات الماضية، والنادي متمسك بقراره بشأن المقابل المادي الذي لا يوافق عليه اللاعب، بالإضافة إلى رغبتهم في التجديد موسم واحد فقط، لهذا الأمور تبتعد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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