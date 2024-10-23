أحمد سالم: "شئ مثير للسخرية اتهامي بكتابة البيان من نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة نشره البيان الخاص باعتذار النادي عن عدم خوض مباراة نهائي السوبر المصري، من نفسه دون علم الإدارة.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "ما قلناه بالأمس أن الإدارة تدرس الاعتذار بسبب أن البعثة كانت مشتتة في الأمر طوال اليوم لكننا لم نقول أننا منسحبين من النهائي وبعد اتضاح الرؤية اليوم المجلس قرر بالإجماع خوض السوبر المصري بشكل طبيعي".

وأضاف: "شئ مثير للسخرية اتهامي بكتابة البيان، نادي الزمالك مؤسسة كبيرة ولا يوجد كلمة تكتب إلا بعد مراجعة الإدارة أو أنها تكون صياغة لقرار الإدارة، كمية شائعات وتصريحات زورا على لسان كابتن حسين لبيب، وهذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته: "اليوم الماضي كان صعبا الاحتجاز تسبب في إحباط شديد عند اللاعبين ووجود الإدارة طوال اليوم في النيابة، جميع هذه الأجواء كانت غير مناسبة، ويوم الواقعة تخيل الجميع أن الأزمة انتهت وتقدمنا باعتذار، وفي التالي أيضا تقدمنا باعتذار".

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