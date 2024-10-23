الجوائز المالية المنتظرة للأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل في نهائي النسخة الجارية لكأس السوبر المصري.

الأهلي كان قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك إلى الدور ذاته بعدما فاز بدور نصف النهائي على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحصل الفريق الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار.

الأهلي يُشارك بالبطولة بصفته بطلاً لآخر نسخة من بطولة الدوري، فيما يُشارك الزمالك بالبطولة بالبطاقة الذهبية.

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