شوبير يكشف مفاجأة في أزمة كهربا بمعسكر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة "الأهلي" : "حتى الآن المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك فإذا نفذ الزمالك تهديده بالانسحاب أتوقع تصعيد بيراميدز بدلاً في نهائي كآس السوبر وأتمنى أن الأزمة تعدي على خير وكل واحد يعرف حدوده".

وأضاف شوبير كاشفا مفاجأة بخصوص أزمة كهربا: "موضوع كهربا كل الناس بتتكلم عليه، وبسبب موضوع كهربا حصلت مشادة بينه وبين المدير الرياضي مغلطتش ومقلش ألفاظ خارجة والأهلي غرمه وعرفه غلطه وحاسبه، مفروض الناس تقول أن النادي الأهلي في انضباط وقوانين".

وانتشرت عدة أقاويل وأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن محمود عبد المنعم كهربا تلفظ بألفاظ خارجة وغاضبة بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا.