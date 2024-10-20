10 صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي 10 صور لقمصان اللاعبين في غرفة الملابس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية منذ قليل، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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