الإصابة لم تمنعه.. أحمد حمدي يؤازر الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص أحمد حمدي لاعب وسط فريق الزمالك على التواجد باستاد آل نهيان بنادي الوحدة لمؤازرة فريقه في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، المقرر لها بعد قليل.

ويغيب أحمد حمدي عن مباريات الزمالك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض لقاء بيراميدز كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء ، محمد صبحي و جيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج .

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