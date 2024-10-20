اخبار الرياضه

خاص - جوميز يستبعد عمر جابر من قائمته قبل ساعة من مباراة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على استبعاد الظهير الأيمن بصفوفه عمر جابر من قائمته التي سيخوض بها مباراة بيراميدز.

وأشار مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن اللاعب يُعاني من شد عضلي منعه من التواجد بالقائمة.

ويلتقي الزمالك نظيره بيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويُشارك الزمالك في البطولة ببطاقة ذهبية، فيما يخوض بيراميدز المباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة كأس.

اقرأ أيضًا:

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا