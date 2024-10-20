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الامارات | فوز قياسي للبطائح وخورفكان في دوري الصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قياسي للبطائح وخورفكان في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً على ضيفه فليتوود يونايتد 7-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الصالات، التي شهدت أيضاً تغلب خورفكان على مضيفه شباب الأهلي 8-1.

وتستكمل المواجهات اليوم بثلاث مباريات، فيلتقي الموج مع «الإقامة وشؤون الأجانب» في صالة البطائح عند الخامسة، ويلتقي الحمرية مع كلباء في القاعة لنادي الحمرية في قمة قوية أخرى عند الساعة 18:15 مساء، وتختتم الجولة بمباراة اليرموك مع دبا الحصن بصالة نادي خورفكان في التوقيت نفسه.

ويتصدر خورفكان ترتيب الفرق بسبع نقاط، متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، يليهما مليحة في المركز الثالث بست نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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