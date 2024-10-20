الامارات | فوز قياسي للبطائح وخورفكان في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً على ضيفه فليتوود يونايتد 7-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الصالات، التي شهدت أيضاً تغلب خورفكان على مضيفه شباب الأهلي 8-1.

وتستكمل المواجهات اليوم بثلاث مباريات، فيلتقي الموج مع «الإقامة وشؤون الأجانب» في صالة البطائح عند الخامسة، ويلتقي الحمرية مع كلباء في القاعة الرياضية لنادي الحمرية في قمة قوية أخرى عند الساعة 18:15 مساء، وتختتم الجولة بمباراة اليرموك مع دبا الحصن بصالة نادي خورفكان في التوقيت نفسه.

ويتصدر خورفكان ترتيب الفرق بسبع نقاط، متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، يليهما مليحة في المركز الثالث بست نقاط.