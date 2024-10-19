شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 5 مباريات وغرامة تصل لـ200 ألف.. عقوبة "الصفع" فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات اعتداء لاعب على زميله المنافس فى الفريق الآخر أثناء مباريات الدورى الجديد، وتضمنت اللائحة أنه فى حالة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة "بالركل أو الرأس أو اللكم أو الصفع" تتراوح عقوبة الإيقاف ما بين 3 و5 مباريات وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.



عقوبة الصفع

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكانت الرابطة قد تعاقدت منذ شهر تقريبًا مع شركة ألمانية كبيرة، من أجل وضع جدول منتظم لبطولة الدوري، حتى يتم تجنب الأزمات الكبيرة التي شهدتها المواسم الماضية، من تأجيل المباريات وعدم انتظام المواعيد، وكذلك الخروج من نفق تلاحم المواسم المظلم، الذي تُعاني منه كرة القدم المصرية منذ عدة سنوات.