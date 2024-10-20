شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: فوز الأهلى ببطولة أفريقيا لليد دافع لحصد جميع الألقاب هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية، مشددًا على أن لاعبي ‏الفريق قدموا بطولة مميزة واستثنائية واستحقوا التتويج في النهائي.‏

‎وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني كان لهم هدف منذ بداية البطولة، وهو الحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي.

‎واختتم عادل بأن الفريق عانى من ضيق الوقت قبل الاستعداد لبطولة إفريقيا بعد المشاركة في كأس العالم للأندية قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ولكن الجميع كان يركز على التتويج باللقب فقط وهذا ما ظهر في إصرار اللاعبين للفوز بجميع المباريات وصولًا إلى التتويج باللقب.‏

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.