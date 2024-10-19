الامارات | فوز البطائح 7-1 وخورفكان 8-1 في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً على ضيفه فليتوود يونايتد 7-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كرة قدم الصالات.

وسجل أهداف البطائح عبدالله المهيري (هدفين)، وراشد علي ومحمد الريسي وحمد الزعابي والبرازيلي اليساندرو جوميز، ومواطنه جوستافو مارتينيس، فيما أحرز هدف فليتوود يونايتد فهد عبدالله.

وفي مباراة ثانية، فاز خورفكان على مضيفه شباب الأهلي 8-1، وسجل أهداف خورفكان خالد الشوكة (هدفين) وحسن الحنطوبي، وعمر النقبي، وعلي زايد، وعبدالله الحوسني، والبرازيلي لوكاس نونيس، ومواطنه وبرونو فريتاس، ولاعب شباب الاهلي البرازيلي ويليان بوريا (خطأ في مرماه)، فيما حمل هدف "فرسان دبي" توقيع اللاعب عثمان صفر.

وتستكمل المواجهات اليوم بثلاثة مباريات، فيلتقي الموج مع "الإقامة وشؤون الأجانب" في صالة البطائح عند الخامسة، ويلتقي الحمرية مع كلباء في القاعة الرياضية لنادي الحمرية في قمة قوية اخرى عند الساعة 18:15 مساء، وتختتم الجولة بمباراة اليرموك مع دبا الحصن بصالة نادي خورفكان في التوقيت نفسه.

ويتصدر خورفكان ترتيب الفرق بسبع نقاط متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، يليهما مليحة في المركز الثالث بست نقاط.