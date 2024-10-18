بطولة إنكلترا: سلوت يحذّر من الأحكام السريعة بينما يستعد ليفربول لأسبوع صعب

الرياص - اسماء السيد - لندن : حذّر الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول، من أن تشلسي قد يكون "أصعب خصم" يواجهه فريقه هذا الموسم حتّى الآن، لكنه نصح بعدم إصدار أحكام سريعة بينما يستعد لأسبوع صعب يلتقي فيها البلوز أولا الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بستة انتصارات من سبع مباريات، لكن جدول مبارياته الأولى كان مريحا نسبيا حتى الآن.

وسيتغيّر هذا الواقع بدءا من الأحد حين يستضيف تشلسي في أنفيلد، قبل مواجهة صعبة مع لايبزيغ الألماني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم لقاء أرسنال على ملعب الإمارات في الأسبوع المقبل.

وسيخوض "ريدز" مجموعة مباريات قوية، أمام برايتون وأستون فيلا ومانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري، ثم باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني في ملعب أنفيلد.

وأجاب سلوت على سؤال ما إذا كان تشلسي بقيادة الإيطالي إنتسو ماريسكا الفريق الأصعب الذي يواجهه حتى الآن، قائلا "إذا نظرت إلى ترتيب الدوري فهو كذلك. أعتقد أن مانشستر يونايتد فريق جيد جدا، ناد من الأكبر في إنكلترا وقد دفع مبالغ كبيرة لجعل الفريق أفضل مجددا، وهو الأمر عينه بالنسبة إلى تشلسي هذا الموسم".

وأضاف "تشلسي يقدّم مباريات جيدة جدا، لذا إذا نظرت إلى الترتيب فإنهم الفريق الذي من الممكن أن يكون الخصم الأصعب لكن الأمر لا يتعلق بالترتيب دائما، بل يتعلق بالأداء في اليوم وبخطة اللعب".

وتابع مدرب فينورد السابق "واجهنا بعض الصعوبات مع ولفرهامبتون أيضا الذي يتذيل الترتيب، لكن هذا يُعد تحديا بالتأكيد".

وحذّر سلوت من أنه "إذا حكمت على فريقك بناء على أسبوع واحد فقط، فلن يكون ذلك عادلا. عليك أن تحكم بعد فترة من المباريات، ليس بعد ثلاث منها ولكن بعد ست أو سبع أو ثماني مباريات، حينها نعرف أفضل كيف نتصرف وكيف نؤدي".

وأشار إلى أن الفريقين الوحيدين اللذين أظهرا قدرتهما على الأداء الجيد في دوري الأبطال والدوري هما مانشستر سيتي وأرسنال في الموسمين الماضيين.