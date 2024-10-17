شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد التخطيط: إنشاء حساب فرعى للرياضة هدفه قياس مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط أن مشروع بناء الحسابات الفرعية للرياضة فى مصر تم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومى وبدعم ومشاركة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحاً أن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم إطار لقياس مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الرياضية وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن هذا الحساب يسهم فى تعزيز فهم دور الرياضة فى الاقتصاد، من خلال دعم اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة لتحسين إدارة القطاع الرياضى وزيادة الاستثمارات فيه.

وأوضح العربى أن الدراسة ارتكزت على منهجية علمية واضحة ومتسقة مع المناهج المستخدمة فى التجارب الدولية المعتبرة لبناء حساب فرعى للرياضة فى مصر، يوضح مساهمتها فى الاقتصاد القومى على المستوى الكلى والقطاعي بما يمكن المسئولين ومتخذي القرار من إدارة نشاط الرياضة بكفاءة وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من الاستثمارات الرياضية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، مع التركيز على المناطق المحرومة ودعم الصناعات المرتبطة بالرياضة، والعمل على تنويع مصادر تمويل الأنشطة الرياضية، مع الاهتمام بالتقييم المستمر للمنظومة الرياضية بأكملها، وتطوير الكوادر البشرية في مجال الرياضة وتنظيم بطولات عالمية والاستعانة بأعلى مستويات الخبرة في إدارة هذه الفعاليات.