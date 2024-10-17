وزير الرياضة يطلب وثيقة رسمية من معهد التخطيط عن دراسة الحساب الفرعى

طلب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من مسئولى المعهد القومى للتخطيط وثيقة رسمية لتقديمها إلى مجلس الوزراء للتفعيل التنفيذى لدراسة إنشاء حساب فرعى للرياضة فى مصر.

وطلب صبحى الوثيقة خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الدراسة لتقديمها إلى مجلس الوزراء لتفعيل التنفيذى للدراسة وكذلك آلية تنفيذها.

وقال صبحى إن الرياضة لها علاقة بالناتج المحلى، بالدول لقياس حجم الاستثمار فى مجال الرياضة وهذا يحدث بشكل دورى كل عامين للقياس.

وأشار وزير الرياضة إلى أن كرة القدم لها تأثير اقتصادى هام من عقود اللاعبين وتغيير المنتج، وهو اللاعب نفسه وحقوق الرعاية، كما معظم الدول الخارجية تعتمد على نظام تمويلى.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص لإطلاق دراسة حساب مساهمة الرياضة بالناتج المحلى الإجمالى، والذى يقام بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى.