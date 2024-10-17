شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يخوض نهائي أوراكل نت سويت للاسكواش وخروج أمينة عرفي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البطل المصري يوسف سليمان، فجر اليوم الخميس، المباراة النهائية ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي يوسف سليمان في المباراة النهائية مع الويلزي جويل مكين، وكان يوسف سليمان فاز في نصف النهائي على مواطنه علي أبو العينين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-4.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 19 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا كالتالي:

9 لاعبين في منافسات الرجال وهم: محمد أبو الغار، محمد الشربيني، علي أبو العنين، عمر مسعد، كريم الحمامي، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، وكريم عبد الجواد.

10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نادين شاهين، مريم متولي، منه حامد، نور أبو المكارم، كنزي أيمن، سنا إبراهيم، ملك خفاجي، فريدة محمد، زينة ميكيوي، وأمينة عرفي.