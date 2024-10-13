"تلاعب في الأعمار".. علاء نبيل يكشف مفاجأة بشأن منتخب مصر مواليد 2008



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، وجود تلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وفقاً للتحاليل الطبية، تم إكتشاف 7 لاعبين، في منتخب مصر مواليد 2008، لا تتوافق أعمارهم السنية مع ماهو مسجل".

وأضاف: "تم الاتفاق مع المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 أحمد الكاس، على أنه لن يتم إشراك أي لاعب من الذين لا تتوافق أعمارهم السنية مع الفئة العمرية، سواء في المباريات الودية أو الرسمية".

وتابع: "للأسف يوجد تلاعب في اختبارات العمر، الخاصة اللاعبين مواليد 2007، 2008، لذلك سيتم التنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة لوضع معايير دقيقة لإختبارات التسنين، لضمان انضباط الأعمار السنية للاعبين".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2008، يستعد لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

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