وكيل أحمد القندوسي: اللاعب رفض فكرة البيع النهائي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد نصر يحيى وكيل أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، أن اللاعب كان متقبل فكرة الخروج على سبيل الإعارة رغبة منه في العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "القندوسي قدم أداء مميز للغاية، مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي، وكولر رفض عودته في الموسم الحالي لأسباب فنية".

وأضاف: "إذا كان اللاعب يرغب في افتعال مشكلة أو أزمة، كان من الممكن أن يقوم بذلك بعد رفض عودته إلى النادي الأهلي هذا الموسم، ويرفض الخروج إعارة مرة آخرى".

وتابع: "القندوسي من أول اللاعبين في مصر، الذين تم تحديد مصيرهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واللاعب لم يمانع الاستمرار في سيراميكا كليوباترا".

واختتم يحيى تصريحاته: "القندوسي رفض فكرة البيع النهائي، رغبة منه في العودة إلى النادي الأهلي".

وكان الجزائري أحمد القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة انضمام زين الدين بلعيد للنادي الأهلي، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض.

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