مصدر يكشف لمصراوي موقف نادي زد من رحيل مصطفى زيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل نادي زد، موقف المدير الفني للفريق مجدي عبد العاطي، من رحيل لاعب الفريق مصطفى زيكو خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، متمسك ببقاء مصطفى زيكو في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "عبد العاطي أكد لإدارة الفريق على ضرورة بقاء زيكو، لمساعدة الفريق في الحصول على مراكز متقدمة بالدوري الموسم المقبل".

وتابع: "اللاعب تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الحالية، ومنها الأهلي والزمالك ولكنها عروض شفهية لم ترتقي للأمور الرسمية".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى هذه اللحظة زد لم يتلقى أي عرض رسمي، من أي فريق لضم زيكو".

وانضم مصطفى زيكو إلى نادي زد، في أغسطس 2023 قادماً من فريق حرس الحدود.

وخاض زيكو رفقة فريق زد خلال الموسم الماضي 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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