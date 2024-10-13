"تضارب أقوال".. تطورات أزمة أحمد فتوح وحقيقة قبول أسرة المتوفي الدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسعة، بعدما انتشرت العديد من التقارير الصحفية، التي تفيد بتوصل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح إلى اتفاق، مع أسرة الراحل أحمد السيد الشوبكي، الذي توفي بعد أن صدمه نجم الزمالك بسيارته، لدفع الدية والتصالح.

وكان الصحفي عمر الدرديري، قال في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد فتوح تواصل مع أهل المتوفى أحمد السيد الشوبكي، لدفع مبلغ 3 مليون جنيه كدية شرعية".

وأضاف: "أهل المتوفي لا يرغبون في الحديث أو التواصل مع أي من وسائل الإعلام".

واختتم الدرديري تصريحاته: "الطرفان توصلوا إلى اتفاق نهائي والموضوع تم الانتهاء على كافة الاتفاقيات الخاصة به بشكل كامل".

وتواصل الخليج 365، مع أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح، الذي رد على تصريحات الدرديري، قائلاً: "كل ما يثار خلال الساعات الماضية، حول قيام اللاعب أحمد فتوح بدفع دية إلى أهل المتوفي، هو أمر غير صحيح".

وقام أحد أفراد أسرة الراحل أحمد الشوبكي في تصريحات خاصة لمصراوي لحسم الأمر والرد على كافة التصريحات، قائلاً: "ليس هناك أي أساس من الصحة لما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، حول قبول الدية من اللاعب أحمد فتوح".

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يمكن الاعتراف بالدية في المحكمة وأمام القضاء.

ولمعرفة مدى الحكم القانوني لهذا الأمر، تواصل موقع الخليج 365، مع المستشار أحمد سيد طوسون لتوضيح هذه النقطة، أجاب قائلاً: "الدية هو المبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين مهما كانت قيمتها، كما أن في حال قبول أهل المتوفي للدية، يعترفون أمام المحكمة بهذا الأمر بشكل طبيعي، ويقولون "تنازلنا وقبلنا الدية".

وكانت المحكمة قررت في جلسة 19 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه وتأجيل المحاكمة لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

والجدير بالذكر أن أحمد فتوح كان قد صدم الراحل أحمد السيد الشوبكي بسيارته، خلال عودته من الساحل الشمالي، مما أدي إلى وفاة الشوبكي على الفور، ليتم إلقاء القبض على اللاعب.

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بعد تصريح الدرديري.. محامي أحمد فتوح يكشف لمصراوي آخر تطورات دفع الدية