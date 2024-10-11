شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم موريتانيا فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر فى السابعة مساء اليوم الجمعة، المنتخب الموريتانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.



منتخب مصر يتفوق على موريتانيا فى القيمة التسويقية

منتخب مصر يهزم موريتانيا فى القيمة التسويقية

ويتفوق منتخب مصر على المنتخب الموريتاني، حيث يبلغ قيمة الفراعنة 120.05 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب موريتانيا 11.60 مليون يورو.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وجاءت القائمة كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".