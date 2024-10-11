شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه حرس الحدود اليوم استعداداً للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، مباراة ودية أمام حرس الحدود ضمن استعدادات المارد الأحمر لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بالإمارات ، ويخوض الفريق ودية اليوم بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا اليوم ،الجمعة، ويوم 15 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة (المغرب 2025.

كما يغيب عن ودية الحدود اليوم اللاعبين المُصابين وهم ، محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول الذي خرج من قائمة الموسم الجديد ، أما ياسر إبراهيم فقد شارك في مران الفريق الجماعي أول أمس ، الأربعاء، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به، وحصل على العلاج اللازم، بالتنسيق ‏مع الجهاز الطبي للفريق.‏

وفتح مسئولو النادي الأهلي ، المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق من أجل الوصول إلى أفضل عرض مالي للاعب الجزائري عقب قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها إتهاماً لإدارة النادي بإن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته وهو ما تسبب في فشل إنضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا ، وقال مصدر في الأهلي أن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن أندية سيراميكا وزد تأتي في مقدمة الأندية التي ترغب في ضم اللاعب مع تناثر أنباء حول رغبة بيراميدز في الحصول على خدمات اللاعب الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.