محمد رشوان: أنصح فتوح بحضور الجلسة القادمة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المحامي محمد رشوان عن أزمة لاعب نادي الزمالك احمد فتوح، والقضية المؤجلة ليوم 22 أكتوبر، بعد واقعة دهس أحد الافراد علي طريق الساحل الشمالي.

وصرح في برنامح بوكس تو بوكس: "أحمد فتوح لابد أن يحضر جلسة المحاكمة، وتنبه عليه بالحضور يوم 22 أكتوبر من التاسعة صباحًا، وفي بعض القضايا يحضر المحامي بتوكيل، لكن في قضية فتوح تم التنبيه عليه بالحضور، وحال غيابه من الممكن أن يتقدم الدفاع بعذر مقبول، والأمر يعود لهيئة المحكمة أما أن تقبل أو ترفض، وقد لا يقبل القاضي العذر المُقدم، ومن الوارد إصدار حكم مشدد ضد اللاعب".

وواصل: "احترام القضاء والقانون هو عنوان العدالة، إلا حال وجود عذر مقبول للاعب منها مرض شديد، والمحكمة تُقدر بعض الأمور، لكن قرار اخلاء سبيل فتوح بضمان مالي 50 الف جنيه، من أجل التصالح مع عائلة المتوفي، واللجنة الاولمبية سبق ورفضت سفر اللاعب للسعودية، ويجوز للمحكمة اصدار حكم ضد اللاعب في حال غيابه".

وأشار، إلى أن المحكمة ستصدر الحكم ويكون (حضوري)، وسيتم اعتبار فتوح كأنه حاضرا، ويكون مشدد، وسيجعل الشكل العام أو الطعن والأمور القانونية صعب، لكن أنصح اللاعب بضرورة الحضور بكل تأكيد وهو يتواجد معه محامي قدير وهو المستشار أشرف عبدالعزيز.



في سياق متصل خسر فريق الزمالك الأول لكرة القدم بثنائية مقابل هدف على يد بتروجيت في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن تحضيرات الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



سجل مصطفى شلبى هدف الزمالك الوحيد فى المباراة عند الدقيقة 57، بينما سجل فريق بتروجيت الهدفين فى الشوط الأول، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق البترولي الذي كان له الأفضلية في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدرب جوميز بأكثر من تشكيلة وإتاحة الفرصة لكل العناصر من أجل المشاركة للحفاظ على مستوى اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قل بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الثانية أمام فريق ايسترن كومبانى على ملعب النادى بمقر النادى فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر الحالى.