الجزائر تكتسح توجو بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش تحقيق فوزا كبيرا على منتخب توجو بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، علي ملعب 19 ماي بعنابة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وافتتح التسجيل في المباراة منتخب توجو عن طريق تيباولت كاليدج، في الدقيقة 11 من الشوط الاول قبل ان يعدل سعيد بن رحمة النتيجة باخراز هدف التعادل لمحاربي الصحراء في الدقيقة 31.



ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الجزائري تغيير أول، باشراك بوداوي مكان زرقان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الجزائري بعد عرقلة بونجاح داخل منطقة العمليات، حولها بن رحمة لهدف ثان في الدقيقة 54.

واراح عوار الجميع بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة العمليات، في الدقيقة 69، قبل أن يضيف جويري هدف رابع في الدقيقة 85.

وأضاف البديل عمورة الهدف الخامس بعد لعبة جماعية في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز يتصدر “الخضر” المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

وسيخوض المنتخبان الجزائري والتوجولي مباراة ثانية يوم 14 أكتوبر بملعب العاصمة التوجولية لومي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.