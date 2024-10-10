تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وموريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر و الشورت الأخضر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات.

وتقام مباراة منتخب مصر و موريتانيا في السابعة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم افريقيا ٢٠٢٥ .

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص الكابتن حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين ، كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح .

شارك في مران المنتخب ٢٥ لاعبا وهم : محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و محمود صابر و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل ومصطفي محمد أسامة فيصل .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور و الدكتور إيهاب الكومي اعضاء اتحاد الكرة و الاستاذ محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .