شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايك يعلن مقاضاة مروجى اتهامه بتعاطى المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

نشر المغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك صورة عبر "أستورى إنستجرام" تتضمن نص بيان وكالته في واقعة اتهامه بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى وانتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح وتتويجه باللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء بيان الوكالة المنشور على استوري "انستجرام" الخاص بـ "بنتايك" كالتالى: «بيان وكيل أعمال محمود بن بنتايك نحن، وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك، نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري".

وأضاف: "باسم اللاعب، نكذب هذه الادعاءات، خصوصاً الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات ونعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيراً واضحاً، واعتداءً غير مقبول على سمعة لاعب قدّم الكثير لكرة القدم".

وتابع: "هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق، بل تكشف عن عدم مسؤولية مهنية في بعض وسائل الإعلام أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة، وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم نؤكد، بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك".

واختتم: "أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة".