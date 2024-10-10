شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بفوز فريق 2005 على الزمالك في كأس مصر للشباب ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت صفحات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفوز الذي حققه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 على الزمالك عصر اليوم ،الخميس، ونشرت الصفحات صوراً من هذا الفوز الثمين ، وعلقت : ديربي القاهرة يحكم بأحكامه ..فوز مثير لشباب الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2 على ملعبه، ليواصل تربعه على صدارة مجموعة كأس مصر بالعلامة الكاملة.

وفاز فريق الشباب بالأهلي مواليد 2005 على الزمالك في عقر داره بميت عقبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق يوسف إسلام بتسديدة صاروخية في الدقيقة 32، ويوسف عفيفي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34، وقلص الزمالك الفارق قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة سجل البديل مصطفى بهجت الهدف الثالث للأهلي من تسديدة صاروخية، وأضاف الزمالك هدفه الثاني من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 6 نقاط معززًا صدارة ترتيب المجموعة، من الفوز في مباراتين على حساب القناة 3 - 2، وعلى الزمالك 2 - 1، مسجلًا 5 أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مرماه.

ودخل شباب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد أبو جريشة، خط الدفاع: إسلام عبد الله ومعاذ عطية وآدم سمير وطارق فوزي،خط الوسط: هشام مصطفى ويوسف عفيفي ويوسف جمال وأسامة أحمد،خط الهجوم: محمد رأفت - محمد رضا.

فيما دخل شباب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : يوسف حمادة،خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل،خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي"،الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (1)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (2)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (3)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (4)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (5)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (6)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (7)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (8)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (9)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (10)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (11)



جانب من مباراة فريق 2005 بالأهلي والزمالك (12)