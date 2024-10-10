الامارات | أوليفيرا يظهر للمرة الأولى مع منتخب الإمارات أمام كوريا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، بمهاجم الجزيرة برونو أوليفيرا، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه كوريا الشمالية عند الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في الظهور الأول له بقميص "الأبيض".

وضمت تشكيلة الأبيض لمباراة كوريا الشمالية كل من: خالد عيسى لحراسة المرمى، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وكوامي "للدفاع"، علي سالمين، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد "للوسط"، وبرونو أوليفيرا وحارب عبد الله وكايو كانيدو "للهجوم".