شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: أحب أكرر الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر وربنا كرمنا بـ 3 بطولات قارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته بافتتاح المركز الإعلامى الجديد بالقلعة البيضاء، موضحًا إنه بالأمس افتتح صرحًا طبيًا كبيرًا داخل النادى.

وقال لبيب فى تصريحات عبر قناة الزمالك: "دائمًا أحب أكرر وأقول إن نادى الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر".

أضاف لبيب، أن مجلس الإدارة يضم 12 فردًا والجميع يعمل على خدمة الكيان، ولا يوجد فرق بين رئيس وعضو مجلس إدارة، والجميع هدفه مصلحة النادى.

تابع تصريحاته: "الحمد لله ربنا كرمنا منذ تولي المهمة، بالتتويج بـ 3 بطولات قارية بطولة الكونفدرالية وبطولة السوبر الأفريقي، وبطولة إفريقيا للبنات للكرة الطائرة، وبإذن الله ربنا يكرمنا في السوبر المصري الجاي ونقدر نفوز ونتوج بـ اللقب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.