شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : أزمة ودية منتخب مصر وبلجيكا انتهت تماما والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في غلق ملف الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022" ، والتأكد من عدم تهديد المنتخب المصري في المشاركة بكأس العالم 2026 وغلق الملف نهائيا بالفيفا في إطار اللوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أن الأزمة انتهت تماما، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وأن ذلك الملف تم إغلاقه بشكل نهائي.