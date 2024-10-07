شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بوبو يكشف تفاصيل جلسته مع إدارة بيراميدز بعد اهتمام الزماك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد كفتة وكيل أعمال محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز عن كواليس الجلسة التي جمعتهما مع إدارة النادي السماوي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب أن انهالت العروض على اللاعب في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام أكثر من ناد بالتعاقد معه في الصيف الجاري مثل الزمالك والمصري وسيراميكا.

وقال كفتة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن إدارة نادي بيراميدز أبلغت بوبو بغلق ملف الرحيل تماما نظرا لحاجة الفريق لخدماته خلال الموسم المقبل.

وأضاف كفتة إن الكرواتي يوريشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أبلغ بوبو أنه لاعب مميز وسيكون له دور مؤثر مع الفريق خلال الموسم المقبل نظرا لإمكانياته الهائلة التي يتمتع بها خاصة في مركز وسط الملعب .

واختتم كفتة تصريحاته قائلا إن بوبو وافق على البقاء مع فريق بيراميدز، وأُغلق ملف المفاوضات مع عدد من أندية الدوري المصري، أبرزها الزمالك والمصري وسيراميكا.