الامارات | "الفجيرة للفنون القتالية" يظفر بلقب "نخبة المصارعة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق "الفجيرة للفنون القتالية" بلقب بطولة النخبة للمصارعة التي اختتمت في أبوظبي، أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً من تسع أكاديميات مختصة في هذه الرياضة، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، فيما احتل فريق مدرسة الأنصار العالمية المركز الثالث.

وأقيمت بطولة النخبة في إطار استراتيجية اتحاد الإمارات للمصارعة الرامية إلى دعم وتمكين الناشئين والشباب، وتوسيع قاعدة ممارسة المصارعة في الدولة، وتعزيز المهارات وصقل الكفاءات الرياضية الشابة، من خلال توفير منصات احترافية للمنافسة والتعلم.

حضر المنافسات، أعضاء مجلس اتحاد الإمارات للمصارعة، عبدالرحيم النعيمي، وموزة آل علي، وسلطان الكتبي.

من جهته، قال عبدالرحيم النعيمي: "إن هذه البطولة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الاتحاد في نشر رياضة المصارعة على نطاق واسع في الدولة، مع التركيز على دعم الناشئين وتطويرهم لتمكينهم من تحقيق النجاح في الساحة الدولية. بطولة النخبة هذا العام شهدت مستوى عالي من التنظيم والمنافسة، وهو ما يعزز من ثقتنا في مواصلة تنظيم بطولات أخرى تهدف إلى تطوير هذه الرياضة".

وأضاف: "نحن في الاتحاد ملتزمون بتنظيم المزيد من البطولات في المستقبل القريب، ونسعى لإقامة بطولة جديدة في الشهر المقبل لتمكين اللاعبين من مواصلة تحسين مستواهم، كما نخطط لتنظيم بطولة مميزة في شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات. هذه الفعاليات تمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم وتطوير رياضة المصارعة، وخلق فرص جديدة لكل من يرغب في تعلم وممارسة هذه الرياضة".

بدورها، أكدت موزة آل علي أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى نشر اللعبة في مختلف أرجاء الدولة، وقالت: "إن الاتحاد يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات والبنى التحتية اللازمة لتمكين الرياضيين من تطوير قدراتهم، وأضافت: "إن رؤيتنا المستقبلية تهدف إلى جعل رياضة المصارعة متاحة للجميع، سواء كانوا محترفين أو هواة، وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة هذه الرياضة التي تتطلب القوة والانضباط والالتزام".