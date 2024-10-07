الزمالك يرفض عودة بوبيندزا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك مفاجأة حدثت بعرض وكيل بوبيندزا اللاعب على الزمالك مجددا.

وأضاف شبانة ان مجلس إدارة الزمالك رفض عرض وكيل اللاعب بعد تواصله مع المسئولين في القلعة البيضاء مؤخرا، حيث ان هذا العرض جاء بعد ان تقدمت الإدارة البيضاء بتقديم شكوى رسمية ضد بوبيندزا في الأيام الماضية.

واختتم شبانة قائلا : ان مجلس الادارة برئاسة حسين لبيب أغلق هذا الملف بعد التقدم بشكواه الرسمية ضد لاعب بوخارست الروماني.

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025 فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة.

ويلعب الزمالك والمصري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب فريقي إنيمبا النيجيري وبلاك بول الموزمبيقي

قرعة ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس الأنجولي

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - الملعب المالي - ستيلين بوش الجنوب أفريقي - سي دي لواندا الأنجولي.

المجموعة الثالثة: إتحاد العاصمة الجزائري - أسيك ميموزا الإيفواري - جاراف السنغالي - جرابا يونايتد البتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بول الموزمبيقي.

طريق الزمالك والمصري في الكونفدرالية:

فاز الزمالك خارج ملعبه على البوليس الكيني بنتيجة 1-0، ثم فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1

وحسم المصري البورسعيدي تفوقه على الهلال الليبي بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 3-2.