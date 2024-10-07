خالد جلال يتلقى عروضاً ليبية وعراقية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضاً من أحد أندية الدوري الليبي الممتاز.

وتواصل أحد الوسطاء مع خالد جلال لإخطاره برغبة أحد الأندية الصاعدة للدوري الليبي بالاستعانة بخدماته كمدير فني للفريق.

وتلقى جلال أيضاً عرضاً من أحد أندية الوسط في الدوري العراقي بخلاف أحد أندية الدوري الممتاز التي تواصلت مع مدرب الزمالك السابق وهو ما يفاضل بينه جلال حالياً.

ويملك خالد جلال مسيرة مميزة في مجال التدريب بعد قيادته الزمالك كمدير فني بجانب عمله مع البنك الأهلي وفاركو.