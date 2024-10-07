الأهلي على رأس المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقامة حاليا في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثالثة.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة فرق شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

قرعة دوري أبطال أفريقيا كاملة

وضمت المجموعة الأولى فرق مازيمبي الكونغولي و يانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني ومولودية الجزائر.

بينما ضمت المجموعة الثانية فرق صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي ومانياما الكونغولي.

وضمت المجموعة الثالثة فرق الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري و أورلاندو الجنوب أفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

وأخيرا ضمت المجموعة الرابعة فرق الترجي التونسي وبيراميدز وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

وجاء تصنيف الأندية قبل أجراء مراسم القرعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: الأهلي- مازيمبي الكونغولي- الترجي التونسي- صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: بيراميدز- شباب بلوزداد الجزائري- الرجاء المغربي- يانج أفريكانز التنزاني

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي- الهلال السوداني- أورلاندو الجنوب أفريقي- ساجرادا الأنجولي.

الزمالك مع المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

وكانت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقامة حاليا في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في القاهرة قد أسفرت عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الرابعة بجانب المصري البورسعيدي.

ويتواجد مع الزمالك في المجموعة فرق المصري البورسعيدي و انيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

تصنيف فرق الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري:

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد أعلن قبل أيام عن تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي والتي جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستويان الثالث والرابع:

أينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.

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