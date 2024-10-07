عبدالشافي يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي صباح اليوم، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار البرنامج الذي يخضع له بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.