تصنيف الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق، بعد قليل، قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025 بمشاركة الأهلي والزمالك وبيرامديز والمصري البورسعيدي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي قبل أيام تصنيف الأندية المشاركة في الدور ثمن النهائي للبطولتين، حيث تواجد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في التصنيف الأول للبطولتين.

ويخوض الأهلي والزمالك منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالموسم الحالي بحثًا عن الحفاظ على اللقب.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعد تغلبه على الترجي الرياضي التونسي، بينما حسم الزمالك لقب الكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وتوجه الأهلي والزمالك قبل أيام في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي انتهت لصالح الفارس الأبيض بركلات الترجيح في مدينة الرياض.

تصنيف الأهلي وبيراميدز قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا:

تواجد الأهلي في التصنيف الأول بجوار أندية صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

فيما يتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني قبل سحب القرعة اليوم الإثنين في القاهرة.

تصنيف فرق الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري:

جاء تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النحو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستويان الثالث والرابع:

أينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

تنطلق قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بمشاركة الأهلي والزمالك، بينما يكون موعد القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

تنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بشكل حصري عبر قناة bein sports الإخبارية المفتوحة، كما تنقل عبر الحساب الرسمي لـ"كاف" على youtube.

ويستضيف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة ظهر اليوم مراسم قرعتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.