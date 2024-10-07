بنتايك يخوض تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

ويخضع بنتايك لبرنامج تأهيلي خاص على هامش تدريبات اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي.

في حين غاب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك عن مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي، بسبب سفره إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب بلاده.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتي جزر القمر المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

بينما شارك محمود حمدي" الونش"، مدافع الأبيض، في جزء من تدريبات الكرة، قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخضع "الونش" لفحص طبي في ألمانيا، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، وستكون مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية كاملة، بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، عاد رفقة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية بعد التواجد في ألمانيا للاطمئنان على إصابة اللاعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.