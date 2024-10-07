10 صور ترصد احتفال زوجات لاعبي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف ظهور نجوم الزمالك وزوجاتهم الأضواء خلال الاحتفالات التي تلت التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

الزمالك توّج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونظمّ قائد الفريق محمود عبدالرزاق "شيكابالا" احتفالية خاصة بمنزله مع زملائه اللاعبين الذين حرص بعضهم على القدوم مع زوجته.

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