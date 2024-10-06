دينا الرفاعي تهاجم منتقدي الكرة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، منتقدي الكرة النسائية، بعد السخرية من مباراة الأهلي والزمالك الماضية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في أول مباراة بينهما في كرة القدم النسائية، لكن الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هاجمت المستويات التي ظهرت عليها اللاعبات خلال هذه المباراة.

وتحدثت دينا الرفاعي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، حيث قالت: "عندما نتحدث عن أول مباراة كرة نسائية بين الأهلي والزمالك، هذا يجعلنا نشعر بالفخر، كان هناك اهتمام كبير بهذه المباراة، وأن تكون للبنات حرية في اختيار اللعبة التي يريدون ممارستها".

وأكملت: "عندنا مراحل سنية للكرة النسائية، لدينا مسابقات دوري تحت 15 سنة ودوري تحت 17 سنة، والحمد لله نطور كل يوم عن يوم، وعندنا قطاع كبير جدًا لخدمة منتخب مصر في النهاية".

وأردفت: "أتواجد في اتحاد الكرة منذ 3 سنوات وكنت أعمل على زيادة الزخم الإعلامي بالكرة النسائية، لأننا كنا نفتقد ذلك، وحدث هذا الزخم بالفعل بعد مشاركة الأهلي والزمالك، وهذا سيخدم قوة الدوري، وبالنسبة لي انطلاقة الدوري بين الغريمين حدث لا يمكن أن نغفل حقه".