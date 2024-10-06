سابالينكا ترصد صدارة التصنيف العالمي والهاتريك في ووهان

الرياص - اسماء السيد - ووهان (الصين) : تواصل البيلاروسية أرينا سابالينكا سعيها نحو استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي عندما تخوض غمار دورة ووهان الصينية الدولية للألف نقطة في كرة المضرب العائدة الإثنين الى الروزنامة بعد غياب خمس سنوات، وذلك من خلال تحقيق اللقب الثالث تواليا "الهاتريك".

وصنفت سابالينكا أولى في ووهان في غياب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا بعد إعلانها الانفصال عن مدربها توماش فيكتوروفسكي بعد ثلاث سنوات من تعاونهما معا.

وتسعى البيلاروسية التي خرجت من ربع نهائي دورة بكين الأسبوع الماضي على يد التشيكية كارولينا موخوفا عندما منيت بخسارتها الاولى في 16 مباراة، الى أن تصبح أول فائزة ثلاث مرات في ووهان.

لكن سابالينكا قالت الأحد في ووهان إنها لا تستطيع تحمل الضغط على نفسها.

وأوضحت المتوجة بلقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز هذا العام "بالطبع هذا شيء أريد القيام به حقًا (أن أصبح المصنفة الأولى)، إنه أحد أهدافي".

وأضافت "لكنني تعلمت في الماضي أنه إذا ركزت على التصنيف والدفاع عن النقاط وكل هذا النوع من الضغط، فقد تسوء الأمور بسهولة. لذلك أفضل التركيز على نفسي وعندما أكون في الملعب أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي من كرة المضرب والقتال من أجل كل نقطة".

وتابعت "إذا تمكنت من تقديم أفضل ما لدي، فأنا أعلم أنه يمكنني أن أصبح المصنفة الأولى عالميًا".

وعادت دورة ووهان المفتوحة إلى روزنامة رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة منذ عام 2019، قبل جائحة كوفيد.

وتبدأ القرعة الرئيسية التي تضم 56 لاعبة الاثنين بمشاركة سبع من أفضل 10 لاعبات في العالم.

وفازت سابالينكا بلقبين متتاليين في ووهان في عامي 2018 و2019، وهي أعفيت من خوض الدور الاول هذا العام على غرار المصنفات الثماني الأوليات وستبدأ مشوارها من الدور الثاني بمواجهة الفيلبينية ألكسندرا إيالا المشاركة ببطاقة دعوة أو التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة ضمن أفضل 40 لاعبة.

وقالت سابالينكا: "لقد مر وقت طويل منذ أن كنت هنا وأتذكر أن المرة الأولى التي فزت فيها بدورة ووهان كانت لحظة خاصة جدًا".

واضافت "الفوز بها مرتين متتاليتين كان أمرًا خاصًا جدًا. لقد حزنت حقًا لأنني لم أتمكن من العودة في العام التالي".

وتابعت "والآن بعد العودة، أشعر وكأنني في بيتي ولدي ذكريات جميلة حقًا من الماضي. آمل حقًا أن أتمكن من تكرار نتيجتي في عام 2019".

وتتخلف سابالينكا التي حصدت لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بـ1069 نقطة فقط عن شفيونتيك التي خسرت ألف نقطة بسبب انسحابها من دورة بكين التي تحمل لقبها "لأسباب شخصية".