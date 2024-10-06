بعثة نادي البريد المصري تصل كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم للرواد للمصارعة

ياسر رشاد - القاهرة - تصل بعثة نادي هيئة البريد المصرية إلى كرواتيا اليوم الأحد استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرواد للمصارعة والتي ستقام خلال الفترة من 8 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وكانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة فجر اليوم الأحد على ان تخوض معسكرا لمدة يومين قبل انطلاق المنافسات والتي من المقرر ان تبدا بعد غد الثلاثاء.

وتضم بعثة مصر في البطولة كل من:

وائل عبده رئيسا للبعثة ومحمد على المدير الفني و أسامة يسري المدير الإداري ومحمود السيد مشرفا فنيا بجانب 7 لاعبين وهم:

صالح مصطفى وحسن إبراهيم و محمد عطفت وأحمد سعيد و مصطفى محمود وطارق أبو الوفا و السيد مليجي.

ويمتلك فريق المصارعة بنادي البريد المصري سجلا مميزا من الإنجازات ببطولة العالم للرواد حيث كان أول فريق يمثل مصر في البطولة لأول مرة عام 2001 والتي أقيمت في مدينة لوتراكي باليونان حيث حصد فريق المصارعة بنادي البريد المصري 4 ميداليات متنوعة في تلك النسخة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.