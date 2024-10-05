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حارس الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق برنامج أحمد شوبير الجديد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد حارس مرمى الأهلي السابق، أحمد شوبير، للعودة مرة أخرى للساحة الإعلامية عبر قناة ناديه.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد الموافق 6 أكتوبر.

وظهر شوبير خلال المقطع الترويجي قائلاً:"من هنا ابتديت ورجعت تاني انتظرونا في حارس الأهلي".

وكانت شركة "روزناما" قد أعلنت التعاقد مع أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على قناة النادي الأهلي.

ورحل شوبير عن قناة "أون تايم سبورتس" يوم 11 يوليو 2024، بعدما أنهت الشركة المتحدة التعاقد معه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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