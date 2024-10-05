مانشستر سيتي وفولهام.. إعلان التشكيل الرسمي للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر سيتي وفولهام التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي أمام فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام كالتالي:

حارس المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: جاك جريليش، جوندوجان، فيل فودن، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

المهاجم: هالاند.

التشكيل الأساسي لفريق فولهام أمام مانشستر سيتي

وجاء تشكيل فولهام لمباراة مانشستر سيتي كالتالي:

حارس مرمى: لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، يواكيم أندرسون، كالفن باسي، أنطوني روبنسون.

خط الوسط المدافع: ساندير بيرج وساشا لوكيتش.

خط الوسط المتقدم: أداما تراوري، أندرياس بريرا، أليكس إووبي.

المهاجم: خيمينيز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وفي رصيده 14 نقطة بالمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، فيما يحتل فولهام المركز السادس برصيد 11 نقطة.