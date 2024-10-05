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مانشستر سيتي وفولهام.. إعلان التشكيل الرسمي للمباراة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر سيتي وفولهام التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من .

التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي أمام فولهام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام كالتالي:

حارس المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول، روبن دياز، أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: جاك جريليش، جوندوجان، فيل فودن، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

المهاجم: هالاند.

التشكيل الأساسي لفريق فولهام أمام مانشستر سيتي

وجاء تشكيل فولهام لمباراة مانشستر سيتي كالتالي:

حارس مرمى: لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، يواكيم أندرسون، كالفن باسي، أنطوني روبنسون.

خط الوسط المدافع: ساندير بيرج وساشا لوكيتش.

خط الوسط المتقدم: أداما تراوري، أندرياس بريرا، أليكس إووبي.

المهاجم: خيمينيز.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وفي رصيده 14 نقطة بالمركز الثاني خلف المتصدر، فيما يحتل فولهام المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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