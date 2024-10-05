جماهير ليفربول: محمد صلاح ملهمنا أمام بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - تتوقع جماهير قطب الميرسيسايد، تألق نجمها المصري، خلال مباراة اليوم، وجاء هذا الترشيح بعدما نجح صلاح في العودة لهز الشباك خلال آخر مباريات في 3 بطولات مختلفة.

وسجل صلاح هدفاً في فوز 5-1 على وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين، ثم أضاف هدفاً في انتصار 2-1 على ولفرهامبتون في البريميرليج، وأكمل صلاح الثلاثية بتسجيل هدف وصناعة آخر في انتصار 2-0 على بولونيا الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة دوري تشامبيونزليج.

ووصل الفرعون المصري حتى الآن، إلى 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بكل البطولات هذا الموسم الراهن.

ويعد فريق كريستال بالاس خصماً ملهماً للفرعون المصري الذي سجل في مرماهم 8 أهداف وصنع 5 أخرى بإجمالي 13 مساهمة تهديفية في 14 مباراة كلها جاءت بالدوري المحلي، وانتهت كلها بفوز ليفربول.