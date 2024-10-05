"تم فرضهم عليه".. تصريحات صادمة من وكيل أحمد القندوسي بشأن أزمته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، على أن اللاعب ووكيله السابق، تم فرض وكلاء بعينهم عليهما للتعامل معهم، أثناء التفاوض لانضمام اللاعب إلى النادي الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا مع قندوسي في الكلام اللي اتقال، مع اللاعب في أي كلمة خرجت من لسانه وبأكد عليها وبدعمه وليس بأكد عليها فقط".

وأضاف: "تم فرض يحيى علي وأحمد يحيى علي وكيل القندوسي السابق".

وتابع: "لدينا جلسة داخل النادي الأهلي وليس تحقيق، القندوسي لم يوجه كلامه إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي".

واختتم يحيى تصريحاته: "أي كلمة قالها القندوسي، أنا كفيل تأكيدها في اجتماع النادي الأهلي".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، اتخذ قرارا بتحويل تصريحات اللاعب إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات إعلامية.

والجدير بالذكر، القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلاء أخريين للتفاوض.

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