ملف الخليج 365.. تصريحات صادمة لمجدي عبدالغني.. وتبعات أزمة تصريحات قندوسي.. وفوز تاريخي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة نستعرضها خلال السطور التالية:

يرقص مع والده ووالدته.. 15 صورة من خطوبة مصطفى شوبير

أعلن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى شوبير، خطبته على فتاة تُدعى جنا حلمي مساء أمس الجمعة، لمشاهدة الخطوبة.. اضغط هنا

مجدي عبدالغني يرد.. لماذا لم يزر قبر والده منذ 40 عاماً؟

ردّ لاعب الأهلي السابق، مجدي عبدالغني، عن سبب قوله بإنه لم يزر قبر والده منذ 40 عاماً، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"جاب 3 شيوخ وقالوا له هتخف بعد 10 أيام".. مجدي عبدالغني يُفجر مفاجآت صادمة في أزمة سحر مؤمن زكريا

تحدث لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني عن كواليس جديدة صادمة من أزمة اتهامه بعمل سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"مصيبة سودة".. تعليق صادم لمجدي عبد الغني على زواج أكرم توفيق للمرة الثانية

أبدى لاعب الأهلي السابق مجدي عبدالغني رأيه في الزيجة الثانية للاعب القلعة الحمراء الحالي أكرم توفيق، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"لن يتهاون". الخليج 365 يكشف كواليس استدعاء القندوسي من الأهلي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي كواليس استدعاء أحمد قندوسي على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره بقناة أون سبورت، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"حقد وكره".. وكيل أحمد قندوسي السابق يكشف سبب صادم لتصريحاته ضد الأهلي

تحدث جعفر نيساني وكيل المحترف الجزائري بصفوف الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، عن سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

حقيقة ظهور شيكابالا في مباراة الأهلي والزمالك سيدات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا خلالها أنها من تواجد قائد فريق الزمالك لكرة القدم، محمود عبدالرزاق "شيكابالا بالمباراة التي استضاف بها فريقه لكرة القدم للسيدات نظيره الأهلي، للاطلاع على التفصايل.. اضغط هنا

فوز تاريخي لسيدات الأهلي على الزمالك في أول قمة بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسيدات الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما عصر الجمعة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا